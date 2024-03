Ciné-Débat Mission Régénération CAUE de la Gironde Bordeaux, jeudi 21 mars 2024.

Ciné-Débat Mission Régénération En marge de son exposition Terre Terrain Territoire, le CAUE vous propose une projection du film documentaire Mission Régénération de Joshua Tickell et Rebecca Harrel Jeudi 21 mars, 18h30 CAUE de la Gironde sur inscription, gratuit

Et si la solution au changement climatique venait de nos sols ? C’est le point de départ choisi par les réalisateurs, Joshau Tickell et Rebecca Harrel pour ce documentaire qui se déroule en deux parties. La première où sont montrés les conséquences de l’ultra exploitation des sols et des produits chimiques sur nos sols et une seconde partie, où sont montrés des exemples d’agriculture respectueuse et de restauration écologique entre autres. Ce film américains reprend tous les codes des superproductions au profit du message qu’il veut faire passer à savoir, l’importance de connaître le fonctionnement de nos sols pour notre bien commun.

CAUE de la Gironde 283 rue d'Ornano 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

