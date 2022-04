Ciné-débat “Migrants et migrations” Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac Dordogne Montignac Projection du film “Que m’est-il permis d’espérer?” de Vincent Gaullier et Raphaël Girardot. Migrants, réfugiés, on ne parle jamais d’eux qu’au pluriel. On oublie trop que chaque réfugié porte en lui, porte en elle, une histoire individuelle.

