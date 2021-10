Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Ciné-Débat : Mignonnes Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Ciné-Débat : Mignonnes Cinéma Le Trianon, 26 novembre 2021, Romainville. Ciné-Débat : Mignonnes

Cinéma Le Trianon, le vendredi 26 novembre à 19:30

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleve… Contre les violences faites aux femmes – Débat avec l’association En avant toutes Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T19:30:00 2021-11-26T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville