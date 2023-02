Ciné débat Méribel – Mottaret Les Allues Méribel Tourisme Les Allues Catégories d’Évènement: Les Allues

Savoie

Ciné débat Méribel – Mottaret, 26 mars 2023, Les Allues Méribel Tourisme Les Allues. Ciné débat Cinéma Méribel-Mottaret Méribel – Mottaret Maison du Tourisme Les Allues Savoie Méribel – Mottaret Cinéma Méribel-Mottaret

2023-03-26 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-26 20:00:00 20:00:00

Méribel – Mottaret Cinéma Méribel-Mottaret

Les Allues

Savoie Les Allues Projection du film « Bienveillance paysanne » de Oliver Dickinson, suivie d’un moment d’échange mbemposta@hotmail.com +33 6 03 00 45 49 Méribel – Mottaret Cinéma Méribel-Mottaret Les Allues

dernière mise à jour : 2023-02-25 par Méribel Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Les Allues, Savoie Autres Lieu Les Allues Maison du Tourisme Adresse Les Allues Savoie Méribel Tourisme Méribel - Mottaret Cinéma Méribel-Mottaret Ville Les Allues Méribel Tourisme Les Allues lieuville Méribel - Mottaret Cinéma Méribel-Mottaret Les Allues Departement Savoie

Les Allues Maison du Tourisme Les Allues Méribel Tourisme Les Allues Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les allues meribel tourisme les allues/

Ciné débat Méribel – Mottaret 2023-03-26 was last modified: by Ciné débat Méribel – Mottaret Les Allues Maison du Tourisme 26 mars 2023 Cinéma Méribel-Mottaret Méribel - Mottaret Maison du Tourisme Les Allues Savoie Les Allues kb:France8473 Méribel - Mottaret Les Allues Méribel Tourisme Savoie

Les Allues Méribel Tourisme Les Allues Savoie