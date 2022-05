Ciné-débat : Media Crash Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Ciné-débat : Media Crash Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-05-03

A l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse et en partenariat avec la ville de Mourenx. Une discussion avec des journalistes de Mediapart suivra la projection.

Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx

