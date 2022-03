Ciné-Débat “Media Crash” Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Ciné-Débat "Media Crash" Cahors, 18 mars 2022, Cahors. Place Bessières Cinéma le Grand Palais

2022-03-18 18:30:00

Cahors Lot 7.5 EUR Réservation conseillée : https://www.cinelegrandpalais.fr/le-grand-palais/reserver/F555128/D1647624600/VF/ Vendredi 18 mars à 18h30 au Grand Palais Projection de Média Crash, qui a tué le débat public ? suivie d’une discussion avec Michaël Hadjenberg, journaliste à Médiapart et co-responsable du service enquête. Documentaire de Valentine Oberti et Luc Hermann – 1h25 Il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent que vous voyiez, et ce que vous ne voyez pas. Jamais la France n’a connu une telle concentration des médias privés. Quelques industriels milliardaires, propriétaires de télévisions, radios, journaux utilisent leurs médias pour défendre leurs intérêts privés. Au détriment de l’information d’intérêt public. En cachant ce qui est essentiel, en grossissant ce qui est accessoire, ces médias façonnent, orientent, hystérisent pour certains le débat. Avec la complicité de certains responsables politiques, qui s’en accommodent volontiers. Mediapart et Premières Lignes vous racontent les coulisses des grands médias. Réservation conseillée : https://www.cinelegrandpalais.fr/le-grand-palais/reserver/F555128/D1647624600/VF/ ©grandpalaiscahors

Place Bessières Cinéma le Grand Palais Cahors

