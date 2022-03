Ciné-débat : Media Crash Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Ciné-débat : Media Crash Buis-les-Baronnies, 21 mars 2022, Buis-les-Baronnies. Ciné-débat : Media Crash Buis-les-Baronnies

2022-03-21 – 2022-03-21

Buis-les-Baronnies Drôme Buis-les-Baronnies Projection du documentaire “Media crash : qui a tué le débat public” de Valentine Oberti et Luc Hermann (France, 1h25) suivi d’un échange en visio avec Valentine Oberti, coréalisatrice. secretariatcinebuis@orange.fr +33 4 75 28 22 72 http://www.cinebuis.fr/ Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Ville Buis-les-Baronnies lieuville Buis-les-Baronnies Departement Drôme

Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies/

Ciné-débat : Media Crash Buis-les-Baronnies 2022-03-21 was last modified: by Ciné-débat : Media Crash Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies 21 mars 2022 Buis-les-Baronnies Drôme

Buis-les-Baronnies Drôme