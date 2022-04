Ciné-débat – Mardi 19 avril Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théâtre Marcel Pagnol, le mardi 19 avril à 20:00

Des représentants de la fédération des compagnons du tour de France seront présent. À l’occasion du film Compagnons, l’association VHS de Villeneuve-Tolosane organise une ciné débat Théâtre Marcel Pagnol 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T20:00:00 2022-04-19T22:00:00

