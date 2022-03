Ciné-débat : Marche avec les Loups de Jean-Michel Bertrand Dijon, 27 mars 2022, Dijon.

Ciné-débat : Marche avec les Loups de Jean-Michel Bertrand Dijon

2022-03-27 16:00:00 – 2022-03-27 18:30:00

Dijon Côte-d’Or

EUR 6.9 Après « La Vallée des Loups » sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 200 000 entrées, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir « Marche avec Les Loups » à l’occasion d’une projection spéciale en présence du cinéaste et réalisateur Jean-Michel Bertrand au cinéma Olympia de Dijon le dimanche 27 mars à 16h.

Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires.

À la suite de la projection, Jean-Michel Bertrand répondra à l’ensemble de vos questions et évoquera les coulisses du tournage du film.

La SHNA-OFAB et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne vous invitent également à échanger sur cette thématique et sur la présence du loup à l’échelle de nos territoires.

=> Informations et réservations : https://www.cines-dijon.com/…/1982530-cine-rencontre

=> Bande-annonce : https://www.cines-dijon.com/olympia/film/302479/video/

https://www.cines-dijon.com/olympia/evenement/1982530-cine-rencontre?fbclid=IwAR1tjc25wlqNODM42pSMNGH4xLnvHgFyaCuF9JZGaqKpOYm8Abgp6zD7N6M

