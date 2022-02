Ciné débat Manger local ? Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence Projection du film “Manger local” manifeste sur les difficultés d’accès au foncier en Provence. Ce film sera suivi d’un temps d’échanges à propos de la préservation des terres agricoles dans les Alpilles. Manger local ? Soirée ciné débat sur l’accès aux terres agricoles dans les Alpilles. +33 4 90 90 44 00 Projection du film “Manger local” manifeste sur les difficultés d’accès au foncier en Provence. Ce film sera suivi d’un temps d’échanges à propos de la préservation des terres agricoles dans les Alpilles. Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence

