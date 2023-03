Ciné débat lutte contre les discriminations Centre Paris Anim’ La Jonquière Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Ciné débat lutte contre les discriminations Centre Paris Anim’ La Jonquière, 15 mars 2023, Paris. Le mercredi 15 mars 2023

de 17h00 à 19h30

. gratuit Renseignements et inscriptions 01 42 63 06 04 Venez regarder le film « les Misérables » et participer à un projet de création sur le sujet des discriminations. L’association ANI International et le centre Paris Ani’m La Jonquière vous propose la réalisation d’un ciné-échange autour du film Les Misérables de Ladj Ly le mercredi 15 mars de 17h à 19h30 , au centre Pari Anim’ La Jonquière. Centre Paris Anim’ La Jonquière 88, rue de La Jonquière 75017 Paris Contact : 01 42 63 06 04 calajonquiere@actisce.org

actisce ciné débat les misérables , centre paris anim’, lutte contre les discriminations

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' La Jonquière Adresse 88, rue de La Jonquière Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' La Jonquière Paris

Centre Paris Anim' La Jonquière Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ciné débat lutte contre les discriminations Centre Paris Anim’ La Jonquière 2023-03-15 was last modified: by Ciné débat lutte contre les discriminations Centre Paris Anim’ La Jonquière Centre Paris Anim' La Jonquière 15 mars 2023 Centre Paris Anim' La Jonquière Paris Paris

Paris Paris