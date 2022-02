Ciné débat – lutte contre le racisme Lycée André theuriet Civray Catégories d’évènement: Civray

Vienne

Ciné débat – lutte contre le racisme Lycée André theuriet, 21 mars 2022, Civray. Ciné débat – lutte contre le racisme

Lycée André theuriet, le lundi 21 mars à 13:30

Les élèves des lycées de Civray vont assisiter au diffusion du film la couleur de la victoire. ce biopic sur la vie de Jesse Owens va leur permettre de vivre les jeux olympqiues de 1936 à Berlin. Cette projection a pour objectif de sensibiliser les élèves à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Diffusion auprès des lycéens de Civray du film la couleur de la Victoire suivi d’un échange qui permet de bien appréhender les notions importantes comme le racisme et l’antisémitisme. Lycée André theuriet rue Duplessis 86400 Civray Civray Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T13:30:00 2022-03-21T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Civray, Vienne Autres Lieu Lycée André theuriet Adresse rue Duplessis 86400 Civray Ville Civray lieuville Lycée André theuriet Civray Departement Vienne

Lycée André theuriet Civray Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civray/

Ciné débat – lutte contre le racisme Lycée André theuriet 2022-03-21 was last modified: by Ciné débat – lutte contre le racisme Lycée André theuriet Lycée André theuriet 21 mars 2022 Civray Lycée André theuriet Civray

Civray Vienne