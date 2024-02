Ciné-débat Low Tech Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon, vendredi 9 février 2024.

Ciné-débat Low Tech Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon Eure

Le vendredi 9 Février, de 20h30 à 22h,

Le collectif Les écomotivé.e.s de Vernon vous propose de les rejoindre pour une soirée inspirante

Avec la projection du film Low Tech

️ Discussions enrichissantes avec Loïc Perodon, consultant en écoconception et innovation low tech & Ilan VERMEREN, animateur de la communauté Low Tech en Normandie

Inspirations pour un mode de vie durable, axé sur les low tech (cuisson au four solaire, etc.)

Rendez-vous au 2ème étage de La Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

️ Prix d’Entrée 5€ (à payer sur place)

Réservation obligatoire ici (attention, places limitées !) https://lamanufacturedescapucins.coop/evenements/filmlowtech/

Réservez votre place dès maintenant & rejoignez-nous pour une soirée inoubliable à La Manufacture des Capucins Ensemble, explorons les alternatives pour un avenir plus vert et responsable. ✨

Le vendredi 9 Février, de 20h30 à 22h,

Le collectif Les écomotivé.e.s de Vernon vous propose de les rejoindre pour une soirée inspirante

Avec la projection du film Low Tech

️ Discussions enrichissantes avec Loïc Perodon, consultant en écoconception et innovation low tech & Ilan VERMEREN, animateur de la communauté Low Tech en Normandie

Inspirations pour un mode de vie durable, axé sur les low tech (cuisson au four solaire, etc.)

Rendez-vous au 2ème étage de La Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

️ Prix d’Entrée 5€ (à payer sur place)

Réservation obligatoire ici (attention, places limitées !) https://lamanufacturedescapucins.coop/evenements/filmlowtech/

Réservez votre place dès maintenant & rejoignez-nous pour une soirée inoubliable à La Manufacture des Capucins Ensemble, explorons les alternatives pour un avenir plus vert et responsable. ✨ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 22:00:00

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins

Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

L’événement Ciné-débat Low Tech Vernon a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération