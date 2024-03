Ciné-Débat « Loup Y Es-Tu » en présence de la réalisatrice Cherbourg-en-Cotentin, mardi 19 mars 2024.

Ciné-Débat « Loup Y Es-Tu » en présence de la réalisatrice Cherbourg-en-Cotentin Manche

Le mardi 19 mars à 20h00, plongez dans l’univers émotionnel du film « Loup y es tu » et rejoignez-nous pour une soirée unique en compagnie de la réalisatrice Clara Bouffartigue. Explorez les nuances cachées derrière le manteau de souffrance porté par les jeunes, les enfants et leurs parents au centre médico-psycho-pédagogique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:00:00

fin : 2024-03-19 22:30:00

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie

