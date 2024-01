Ciné-débat « Loup y es-tu ? » au Cinéma Le Plaza Cinéma Le Plaza Marmande, mercredi 31 janvier 2024.

Ciné-débat « Loup y es-tu ? » au Cinéma Le Plaza Cinéma Le Plaza Marmande Lot-et-Garonne

Documentaire « Loup y es-tu ? » par Clara Bouffartigue. Durée 1h25.

Soirée débat en présence de la réalisatrice. Séance organisée en partenariat avec l’Association CMPP Avenir en Nouvelle Aquitaine et Ecrans 47.

Loup y es-tu ? Pendant plusieurs années, Clara Bouffartigue s’est immergée dans le quotidien du CMPP (Centre Médico Psycho-Pédagogique) Claude Bernard, rencontrant les soignants, les enfants et leurs parents venant consulter « avec leur souffrance en bandoulière, sous le manteau ou sous la peau, c’est selon ». .

Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 18:45:00

fin : 2024-01-31 20:00:00



