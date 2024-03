Ciné-débat : L’intelligence artificielle peut-elle créer de l’art ? Bibliothèque Drouot Paris, jeudi 18 avril 2024.

Le jeudi 18 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Projection du documentaire « L’IA peut-elle créer de l’art ? » en partenariat avec Arte, et débat avec Baptiste Caramiaux, Clémence Plenet et/ou Hugo du Plessix

Les programmes d’intelligence artificielle parviennent aujourd’hui à générer des contenus d’une qualité impressionnante jusqu’à faire confondre la réalité et le virtuel. Leurs algorithmes sont à l’origine de transformations majeures de la société qui soulèvent d’ores et déjà des questions politique, sociale, culturelle, éthique et bien sûr morale. Combien d’intelligence et de création renferment vraiment tous ces « systèmes intelligents » ? Et quel impact pour l’art et les artistes ?

Baptiste Caramiaux, chargé de recherche, spécialiste en IA et apprentissage automatique appliqué notamment au secteur culturel, Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique, Sorbonne Université

Clémence Plenet et/ou Hugo du Plessix, membres du studio de création immersive U2P050 à la croisée de la philosophie, de l’art et de la technologie.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr

