Ciné-débat : L’IA, miroir de nos préjugés ? Campus Pierre et Marie Curie Paris, mardi 5 mars 2024.

Les programmes d’intelligence artificielle parviennent aujourd’hui à générer des contenus d’une qualité impressionnante jusqu’à faire confondre la réalité et le virtuel. Les algorithmes derrière ces programmes sont à l’origine de transformations majeures de la société qui soulèvent d’ores et déjà des questions politique, sociale, culturelle, éthique et bien sûr morale. Qu’il s’agisse de pourvoir un poste, d’octroyer un crédit ou de prononcer une peine de prison, l’IA est potentiellement présente dans tous les secteurs. À quelles dérives cela peut-il conduire ? Comment l’IA consolide-t-elle les préjugés déjà présents dans la société et notamment envers les femmes ?

Projection du documentaire « Les ordinateurs ont-ils des préjugés ? »

de Thies Schnack, en partenariat avec Arte, et débat d’experts animé par

Daniel Fiévet, journaliste à France Inter. Avec :

Vanda Luengo , spécialiste des environnements

informatiques pour l’apprentissage Humain au laboratoire d’informatique –

LIP6 à Sorbonne Université

, spécialiste des environnements informatiques pour l’apprentissage Humain au laboratoire d’informatique – LIP6 à Sorbonne Université Natacha Quester-Séméon , directrice générale et porte-parole de #JamaisSansElles, co-fondatrice du mouvement et du club d’influence Girl Power 3.0.

, directrice générale et porte-parole de #JamaisSansElles, co-fondatrice du mouvement et du club d’influence Girl Power 3.0. Adrien Tallent , doctorant en philosophie et éthique des données, Équipe Sciences, Normes et Démocratie à Sorbonne Université

, doctorant en philosophie et éthique des données, Équipe Sciences, Normes et Démocratie à Sorbonne Université Mélina Verger, doctorante en informatique au laboratoire d’Informatique – LIP6 à Sorbonne Université

