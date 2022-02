Ciné-Débat : L’Evénement Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Cinéma Le Trianon, le dimanche 13 mars à 19:00

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre… Journée des droits des femmes – Après le film, débat avec Emmanuelle Piet, médecin et présidente du “Collectif féministe contre le viol » et Gilles Lazimi, docteur généraliste du Ce… Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

