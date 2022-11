Ciné – débat : Les Pires au Louxor Cinéma Le Louxor Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 07 décembre 2022

de 20h00 à 22h30

Plein : 10 €

Réduit : 8 €

-26 ans : 5,50 €

Cartes UGC illimité et Cinépass acceptées

CinéChèque et CCU acceptés. Rendez-vous au Louxor le 7 décembre à 20h, pour cette projection spéciale du film Les Pires, prix un Certain Regard au festival de Cannes 2022. La séance sera suivie d’un débat avec les réalisatrices, Lise Akoka et Romane Gueret, et les acteurs. Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les pires » ? « Une conscience du geste créatif combiné à un immense talent de direction d’acteurs et d’immersion dans un environnement social. » So film – Victor Courgeon LES PIRES

De Lise Akoka, Romane Gueret

FRANCE I 2022 I 1H39

Avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh

Cinéma Le Louxor 170, boulevard Magenta 75010 Paris Contact : https://www.cinemalouxor.fr/film/345827/ 01.44.63.96.96 reservation@cinemalouxor.fr

