Ciné-débat : Les jeunes à travers l’Europe Mediathèque François Mitterand, 21 mai 2022, Poitiers.

Projection du documentaire “Toi d’Europe”, réalisé par Mathilde et Sophie Hériaud. Soixante ans après la signature du traité de Rome et trente ans après la création d’ERASMUS, Toi d’Europe est un projet de documentaire vidéo et de web-documentaire cherchant à recueillir les témoignages des jeunes sur l’avenir de l’Union Européenne. A la suite de la projection, vous aurez la possibilité d’échanger avec les réalisatrices et des participants au Défi Marbourg et Coimbra.

Entrée libre

Projection et échanges

