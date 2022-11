Ciné-Débat : Les Harkis Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Ciné-Débat : Les Harkis Saint-Quentin, 24 novembre 2022, Saint-Quentin. Ciné-Débat : Les Harkis

Quai Gayant Saint-Quentin Aisne

2022-11-24 19:00:00 – 2022-11-24 21:00:00 Saint-Quentin

Aisne 6.5 Participez au Ciné-débat le jeudi 24 novembre au cinéma CGR de Saint-Quentin à 19h autour du film « Les Harkis » de Philippe Faucon en présence de Karim Saïdi, historien du Maghreb. Synopsis : Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité. Réservations : https://www.cgrcinemas.fr/saint-quentin/film/262563/ Participez au Ciné-débat le jeudi 24 novembre au cinéma CGR de Saint-Quentin à 19h autour du film « Les Harkis » de Philippe Faucon en présence de Karim Saïdi, historien du Maghreb. Synopsis : Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité. Réservations : https://www.cgrcinemas.fr/saint-quentin/film/262563/ cgr.stquentin@cgrcinema.fr Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Quai Gayant Saint-Quentin Aisne Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Ciné-Débat : Les Harkis Saint-Quentin 2022-11-24 was last modified: by Ciné-Débat : Les Harkis Saint-Quentin Saint-Quentin 24 novembre 2022 Aisne Quai Gayant Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne