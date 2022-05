Ciné-débat “Les gardiens du climat”

Ciné-débat “Les gardiens du climat”, 17 juin 2022, . Ciné-débat “Les gardiens du climat”

2022-06-17 – 2022-06-17 Film suivi d’un débat avec Eric Frétel Film suivi d’un débat avec Eric Frétel Film suivi d’un débat avec Eric Frétel dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville