Ciné-débat : « Les Chatouilles » d'Andréa Bescond et Eric Métayer Espace Jean Dame Paris

Paris Ciné-débat : « Les Chatouilles » d’Andréa Bescond et Eric Métayer Espace Jean Dame Paris, 21 novembre 2023, Paris. Le mardi 21 novembre 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit Attention, les places sont limitées ! Venez assister à la projection du film « Les Chatouilles ». Elle sera suivie d’une discussion en présence d’Edouard Durand, Emmanuelle Piet et Shirley Wirden. A l’occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, nous vous proposons d’assister gratuitement à la projection du film « Les Chatouilles » réalisé par Andréa Bescond et Éric Métayer. Synopsis : Odette, 9 ans, est violée par un ami de ses parents. Parvenue à l’âge adulte et devenue danseuse, elle se bat pour survivre et faire entendre son histoire. La projection sera suivie d’un temps de discussion en présence de : Edouard Durand, Co-président de la Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants ; Emmanuelle Piet, Présidente du Collectif Féministe Contre le Viol ; Shirley Wirden, adjointe au maire en charge de l’égalité femme-homme et de la protection de l’enfance. Espace Jean Dame 17 rue Léopold Bellan 75002 Paris Contact : https://cfcv.asso.fr/evenement-projection-du-film-les-chatouilles-realise-par-andrea-bescond-et-eric-metayer/ https://www.facebook.com/ViolsFemmesInformations https://www.facebook.com/ViolsFemmesInformations https://www.helloasso.com/associations/cfcv/evenements/les-chatouilles-ou-l-impact-des-violences-sexuelles-de-l-enfance-a-l-age-adulte?utm_source=user&utm_medium=email-transac&utm_campaign=NOTIFICATION_INSCRIPTION

Les Chatouilles Affiche du film « Les Chatouilles »

