Nantes Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Ciné-débat : les biais des algorithmes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ciné-débat : les biais des algorithmes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 16 septembre 2021, Nantes. 2021-09-16

Horaire : 19:30 22:30

Gratuit : oui Sur inscription à partir du 1er septembre 2021 sur www.chateaunantes.fr De nombreux algorithmes reposent sur des ensembles de données qui ne sont pas neutres, ils ont donc tendance à reproduire les biais et les stéréotypes. Si internet est une source d’information d’une richesse unique dans l’histoire de l’humanité, il semble légitime de se questionner sur la représentativité et la subjectivité des contenus disponibles.Projection du film “CODED BIAS” sur les biais des algorithmes, suivie d’un débat sur les enjeux de société et l’éthique du numérique.Le film explore la découverte surprenante de Joy Buolamwini, chercheuse au MIT MediaLab, selon laquelle la reconnaissance faciale ne permet pas de reconnaître les visages à peaux foncées avec précision. Et le film nous emmène dans son voyage vers la première loi adoptée aux États-Unis pour lutter contre la partialité dans les algorithmes qui nous touchent tous. Dans le cadre de Nantes Digital Week Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes 4 Place Marc Elder Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Adresse 4 Place Marc Elder Ville Nantes lieuville Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Nantes