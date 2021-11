Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu CINÉ-DÉBAT : L’ÉPOPÉE DES GUEULES NOIRES Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

CINÉ-DÉBAT : L'ÉPOPÉE DES GUEULES NOIRES

12 décembre 2021, 14:30:00 – 16:30:00
Place du Port, Cinéma le Maingué
Segré-en-Anjou Bleu, Maine-et-Loire

L'association des Mines de Fer de l'Anjou vous propose la projection d'un film documentaire sur les mineurs. Appelé « l'épopée des Gueules Noires », ce film sera suivi d'un débat autour de la thématique. Sur réservation, participation libre.

Contact: officedetourisme@anjoubleu.com +33 2 41 92 86 83

