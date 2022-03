Ciné-débat : l’enchanteur en chantier Ploërmel, 7 avril 2022, Ploërmel.

Ciné-débat : l’enchanteur en chantier CIAS 26 Rue du Général Leclerc Ploërmel

2022-04-07 20:00:00 – 2022-04-07 CIAS 26 Rue du Général Leclerc

Ploërmel Morbihan

L’association échange et partage deuil organise cette soirée autour de la reconstruction après un deuil. une première partie est consacré à la projection du film d’Anne Burlot et Glenn Besnard “L’enchanteur en chantier”, film consacré à Robert Coudray, poète ferrailleur et artiste fantasque de Lizio. Il évoque la perte brutale de son fils qui aurait pu briser ses élans mais il n’a fait que renforcer son ardeur au travail et sa folie des grandeurs.

La projection est suivie d’un débat. La projection est gratuite, ouverte à tous, endeuillé ou non.

Sur réservation auprès de secretariat@echangeetpartagedeuil.fr

dernière mise à jour : 2022-03-14 par