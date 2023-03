Ciné-Débat « L’Empire du silence » au Cinéma Le Plaza Cinéma Le Plaza Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne EUR 4.8 4.8 « L’Empire du silence » : Un documentaire de Thierry Michel.

Dans la continuité de son précédent film « L’homme qui répare les femmes », Thierry Michel retrace les enchaînements d’une impitoyable violence qui ravage et ruine le Congo depuis un quart de siècle.

– En partenariat avec l’ACAT (Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture).

– La projection sera suivie d’un débat sur la situation des droits de l’homme en république démocratique du Congo.

