CINÉ-DÉBAT "LE VENTRE, NOTRE DEUXIÈME CERVEAU"
Nozay, 9 mai 2022
Rue de la Gare Cinéma Le Nozek
15:00:00

Nous avons tous entendu les expressions : "Avoir des papillons dans la ventre", "j'ai l'estomac noué", "ça me prend les tripes", autant d'expressions qui traduisent un lien entre nos émotions et notre ventre. 

Documentaire "Le vendre, notre deuxième cerveau" de Cécile Denjean (coproduction Arte France, Inserm, Scientifilms) suivi d'un débat avec Christine Lerat.

Gratuit
Organisé par le CLIC du pays de Châteaubriant
Avec Christine LERAT, naturopathe
clicdupaysdechateaubriant@wanadoo.fr +33 2 28 04 05 85

