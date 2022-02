Ciné-débat : le scientifique dans le cadre Le Diapason – Université de Rennes 1, 30 mars 2022, Rennes.

— **Ciné-débat : LE SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE** _Documentaire, reportage, fiction, réseaux sociaux… la science est en représentation. Ces images présentent-elles la réalité du monde de la recherche ?_ _**Une soirée en partenariat avec Comptoir du Doc et Stanck dans le cadre des Étoiles de la Scam à Rennes**_ A l’image, le scientifique devient personnage réaliste, savant caricatural, expert ou explorateur. Qu’en est il de l’information scientifique ? Quels sont les moyens mis à disposition, imposés ou élaborés par le chercheur afin qu’il puisse transmettre son savoir et témoigner de son métier ? Comment, en tant que scientifique, se positionner face à cet exercice ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous, chercheur, enseignant, étudiant, aspirant scientifique ou scientifique accompli, devez faire face pour passer d’expert à communiquant, pour passer de la personne à la représentation ? Quelles sont les méthodes que vous avez choisi de développer ? Nous vous invitons à venir en discuter à l’occasion de ce ciné-débat. Le débat sera suivi de la projection du film _Homo Botanicus_, un documentaire sortant des cadres habituels réservés à la science à l’écran (documentaires de vulgarisation …) . **Homo Botanicus** Le botaniste Julio Betancur et son disciple Cristian Castro parcourent les forêts tropicales colombiennes pour recenser et classifier infiniment les espèces de plantes du pays. Une quête parfois folle et absurde qui nous plonge dans la poésie naturaliste du scientifique et sa quête de compréhension de l’histoire de la Nature Avec Guillermo Quintero, réalisateur du film Homo Botanicus Julien Posnic [[https://vimeo.com/289334722](https://vimeo.com/289334722)](https://vimeo.com/289334722) ► **Mercredi 30 mars à 20h30** Gratuit / Réservation et pass sanitaire obligatoires > Réserver

