Ciné débat : Le premier pas, un autre regard sur l’agriculture en Charente le Samedi 29 Janvier à 19h Mairie de Saint Christophe Saint-Christophe Catégories d’évènement: Charente

Saint-Christophe

Ciné débat : Le premier pas, un autre regard sur l’agriculture en Charente le Samedi 29 Janvier à 19h Mairie de Saint Christophe, 29 janvier 2022, Saint-Christophe. Ciné débat : Le premier pas, un autre regard sur l’agriculture en Charente le Samedi 29 Janvier à 19h

Mairie de Saint Christophe, le samedi 29 janvier à 19:00

Par ici la bonne Soupe votre association, Pédro et Sophie, Nicolas Fay Réalisateur du documentaire et de la série les Résistants vous invitent à la projection du film documentaire Le premier pas, un autre regard sur l’agriculture en Charente. Article de France 3 [ici](https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente/documentaire-le-premier-pas-un-autre-regard-sur-l-agriculture-en-charente-2278219.html) La bande annonce [ici](https://www.youtube.com/watch?v=VAB002PgnvQ)

Entrée libre

INVITATION : A St Christophe Salle des fêtes Ciné-débat : Le premier pas, un autre regard sur l’agriculture en Charente le Samedi 29 Janvier à 19h Mairie de Saint Christophe 16420 Saint christophe Saint-Christophe Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T19:00:00 2022-01-29T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Saint-Christophe Autres Lieu Mairie de Saint Christophe Adresse 16420 Saint christophe Ville Saint-Christophe lieuville Mairie de Saint Christophe Saint-Christophe Departement Charente

Mairie de Saint Christophe Saint-Christophe Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-christophe/