Ciné-débat : le pari Muttersholtz, samedi 3 février 2024.

Ciné-débat : le pari Muttersholtz Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03

Ciné-débat avec Baptiste Déturche qui a filmé pendant un an 5 espèces menacées des montagnes françaises

Un an pour filmer 5 espèces menacées des montagnes françaises : le Grand Tétras, le Tétras Lyre, la Perdrix Bartavelle, le Lagopède Alpin et la Gelinotte des bois. Avec Baptiste Déturche, pour tout public.

4 rue des Tilleuls

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est info@mairie-muttersholtz.fr



Mise à jour le 2024-01-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme