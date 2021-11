Ciné Débat, le numérique La Celle-en-Morvan, 28 novembre 2021, La Celle-en-Morvan.

Ciné Débat, le numérique Cinéma d’Anost 1, place de la Bascule La Celle-en-Morvan

2021-11-28 14:30:00 – 2021-11-28 16:30:00 Cinéma d’Anost 1, place de la Bascule

La Celle-en-Morvan Saône-et-Loire La Celle-en-Morvan

EUR Nous vous proposons de découvrir films ou courts-métrages dans l’un de nos

cinémas partenaires et d’ouvrir le débat autour du sujet traité. Un rendez-vous

qui permet d’aller à la rencontre d’une histoire et d’échanger avec ses auteurs,

réalisateurs, équipe de production, le tout dans une ambiance simple et

conviviale.

