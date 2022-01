Ciné-débat : « Le Grand Secret du Lien » Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Ciné-débat : « Le Grand Secret du Lien » Le Havre, 4 février 2022, Le Havre. Ciné-débat : « Le Grand Secret du Lien » Le Havre

2022-02-04 20:45:00 20:45:00 – 2022-02-04

Le Havre Seine-Maritime Le film sera suivi d’une intervention de François Lenormand, président du club CPN-Connaître et Protéger la Nature de La Sittelle, et animateur du collectif « Éduquer à la nature ». Il y aura également la présence d’une partie des enfants normands du film. Synopsis : « Le Grand Secret du Lien ». Pierre Rabhi, paysan philosophe et d’autres « sages » accueillent 50 enfants, adolescents et jeunes adultes venus de cinq régions de France au cœur de l’Ardèche. Ces jeunes vont recevoir une mission : retrouver le Grand Secret du Lien, perdu depuis que les êtres humains se sont détachés de la nature. Ils auront un an pour retrouver la conscience de leur appartenance à la Terre… Pour les aider, des pédagogues de la perception et des éducateurs vont les accompagner faire un voyage de 25 jours dans l’espace… naturel. Le vendredi 4 février à 20h45, au Sirius. Le film sera suivi d’une intervention de François Lenormand, président du club CPN-Connaître et Protéger la Nature de La Sittelle, et animateur du collectif « Éduquer à la nature ». Il y aura également la présence d’une partie des enfants normands du… http://cinemasirius.com/ Le film sera suivi d’une intervention de François Lenormand, président du club CPN-Connaître et Protéger la Nature de La Sittelle, et animateur du collectif « Éduquer à la nature ». Il y aura également la présence d’une partie des enfants normands du film. Synopsis : « Le Grand Secret du Lien ». Pierre Rabhi, paysan philosophe et d’autres « sages » accueillent 50 enfants, adolescents et jeunes adultes venus de cinq régions de France au cœur de l’Ardèche. Ces jeunes vont recevoir une mission : retrouver le Grand Secret du Lien, perdu depuis que les êtres humains se sont détachés de la nature. Ils auront un an pour retrouver la conscience de leur appartenance à la Terre… Pour les aider, des pédagogues de la perception et des éducateurs vont les accompagner faire un voyage de 25 jours dans l’espace… naturel. Le vendredi 4 février à 20h45, au Sirius. Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

