Quint-Fonsegrives Centre de loisirs Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Ciné débat : le défi de la pollution lumineuse – Jeudi 7 octobre Centre de loisirs Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Quint-Fonsegrives

Ciné débat : le défi de la pollution lumineuse – Jeudi 7 octobre Centre de loisirs, 7 octobre 2021, Quint-Fonsegrives. Ciné débat : le défi de la pollution lumineuse – Jeudi 7 octobre

Centre de loisirs, le jeudi 7 octobre à 20:30

Documentaire Arte et présentation des projets de réduction des impacts de l’éclairage public à Quint-Fonsegrives, suivi d’un débat.

Renseignements

Des animations pour échanger et mieux comprendre Centre de loisirs 38-40 Route de la Saune, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:30:00 2021-10-07T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Autres Lieu Centre de loisirs Adresse 38-40 Route de la Saune, 31130 Quint-Fonsegrives Ville Quint-Fonsegrives lieuville Centre de loisirs Quint-Fonsegrives