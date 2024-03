Ciné-débat « Le colosse aux pieds d’argile » Château-Musée de Gien Gien, mardi 26 mars 2024.

Ciné-débat « Le colosse aux pieds d’argile » Le Département du Loiret, acteur de la lutte contre le harcèlement et les violences faites aux enfants, proposera à partir du 14 février sur l’ensemble du territoire loirétain un cycle autour de l… Mardi 26 mars, 18h00 Château-Musée de Gien Voir https://www.chateaumuseegien.fr/fiche-evenement/cine-debat-le-colosse-aux-pieds-dargile

Le film s’inspire de l’histoire vraie du rugbyman Sébastien Boueilh, violé de 12 à 16 ans, par un proche de sa famille. Ces ciné-débats visent à sensibiliser les acteurs culturels, les professionnels, les bénévoles de tous horizons œuvrant auprès de mineurs.

L’objectif est de fournir les clés de repérage de situations de mal-être et les moyens d’actions. Les projections animées par l’intervenante régionale de l’Association seront suivies d’un temps d’échanges interactifs avec les participant.e.s de la soirée.

Inscription à l’adresse : corine.parayre@loiret.fr

