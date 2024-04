CINÉ DÉBAT L’ARBRE D’EN FACE Cinéma Grand Ecran La Bresse, dimanche 14 avril 2024.

Dimanche

Avec la participation de Pierre Toussaint, le réalisateur. Au Burkina Faso, le centre de L’Arbre d’en face accueille des enfants orphelins, abandonnés ou qui ne peuvent plus être pris en charge par leurs parents. Le but est de retrouver des membres de leur famille et de leur confier l’enfant s’ils peuvent s’en occuper.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14

Cinéma Grand Ecran 4 rue du Souvenir

La Bresse 88250 Vosges Grand Est mlclabresse@wanadoo.fr

