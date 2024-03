Ciné débat « L’appel de l’Actique » avec Uno Mondo La Colloc La Trinité-sur-Mer, jeudi 14 mars 2024.

A l’occasion de notre After Maritime, l’association Unu Mondo nous présente son documentaire retraçant des expéditions scientifiques et pédagogiques à la rencontre des communautés arctiques. La projection sera suivie d’un débat en présence des membres de l’association.

Et petite cerise sur le gâteau, vous pourrez admirer le voilier accosté au port de la Trinité sur Mer !

Saint-Malo, juin 2020 Northabout , un voilier en aluminium de 15m taillé pour les glaces, est prêt à larguer les amarres pour une traversée de l’Atlantique Nord en direction de l’Arctique. Sa mission rencontrer les populations locales afin de documenter les changements liés au climat et installer des stations météos pour étudier les vents venant de la calotte polaire. Ce navire a déjà fait deux fois le tour du pôle Nord. Il connaît le chemin mais on ne peut pas en dire autant de son jeune équipage qui n’a jamais navigué en Arctique et dont la moitié n’a jamais mis les pieds sur un bateau. Cap sur le Groenland !

RDV le jeudi 14 mars de 20h à 22h.

Comme d’hab’ il y aura un apéro collaboratif, chacun.e ramène une boisson ou un petit truc à grignoter !

Pour vous inscrire https://event.la-colloc.co/l-agenda/19768-evenement-after-maritime-cine-debat-lappel-de-larctique-avec-unu-mondo/ .

Début : 2024-03-14 20:00:00

fin : 2024-03-14 22:00:00

La Colloc 12 Rue des Résistants

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne labocean@la-colloc.com

