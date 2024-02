Ciné-débat | L’Amour et les Forêts RD 810 Tarnos, vendredi 8 mars 2024.

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la Communauté de communes du Seignanx organise une soirée d’échange en partenariat avec le Centre d’Information pour les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)*.

Le film met en scène les mécanismes et la dérive de l’emprise narcissique d’un mari sur sa femme suivant une rencontre amoureuse.

La projection du film sera suivie d’un échange en présence de Maylis IRIART, médiatrice familiale et Aurélie ALEMPS, juriste au Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF).

Un moment convivial sera organisé pour terminer la soirée.

*La Communauté de communes a mis en place une convention de partenariat avec cet organisme afin que soient mises en place des permanences d’écoute et d’accompagnement des personnes victimes de violences conjugales.

RDV à 18h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:00:00

fin : 2024-03-08

RD 810 Cinéma CGR

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine logement@cc-seignanx.fr

