Ciné-débat “La Vague”, de Dennis Gansel (2009) cinéma Jean Marais à Aucamville Aucamville Catégories d’évènement: Aucamville

Haute-Garonne

Ciné-débat “La Vague”, de Dennis Gansel (2009) cinéma Jean Marais à Aucamville, 14 avril 2022, Aucamville. Ciné-débat “La Vague”, de Dennis Gansel (2009)

cinéma Jean Marais à Aucamville, le jeudi 14 avril à 20:30

Ciné-débat :_**”La Vague”**_, de Dennis Gansel (2009). —————————————————— ### Au cinéma Jean Marais à Aucamville * **Synopsis :** Connu pour ses méthodes atypiques, le professeur Rainer Wenger est chargé, dans le cadre d’un atelier pédagogique, d’enseigner les dangers du totalitarisme aux élèves de son lycée. Pour capter l’attention de ces derniers, il décide d’appuyer sa démonstration en créant un jeu de rôle à taille réelle et soumet la classe à de strictes règles de discipline. À sa grande surprise, la plupart des élèves adhèrent avec enthousiasme au projet et baptisent leur communauté La Vague. Mais au bout de quelques jours, l’enseignant perd le contrôle et l’expérience dérape. * **Projection suivie d’un échange avec :** **Pascal Marchand,** Professeur en Sciences de l’information et de la communication (LERASS). _Crédit photo : ©Bac films-la_vague_

Tout public, tarif cinéma Jean Marais

Projection suivie d’un échange avec Pascal Marchand, Professeur en Sciences de l’information et de la communication (LERASS). cinéma Jean Marais à Aucamville 8 Rue des Écoles, 31140 Aucamville Aucamville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T20:30:00 2022-04-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aucamville, Haute-Garonne Autres Lieu cinéma Jean Marais à Aucamville Adresse 8 Rue des Écoles, 31140 Aucamville Ville Aucamville lieuville cinéma Jean Marais à Aucamville Aucamville Departement Haute-Garonne

cinéma Jean Marais à Aucamville Aucamville Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aucamville/

Ciné-débat “La Vague”, de Dennis Gansel (2009) cinéma Jean Marais à Aucamville 2022-04-14 was last modified: by Ciné-débat “La Vague”, de Dennis Gansel (2009) cinéma Jean Marais à Aucamville cinéma Jean Marais à Aucamville 14 avril 2022 Aucamville cinéma Jean Marais à Aucamville Aucamville

Aucamville Haute-Garonne