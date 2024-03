Ciné-débat | La théorie du boxeur Espace culturel L’Éden Eymet, mercredi 20 mars 2024.

Ciné-débat | La théorie du boxeur Espace culturel L’Éden Eymet Dordogne

La Théorie du Boxeur évoque les impacts liés au changement climatique sur l’agriculture qui doit s’adapter, la résilience des territoires à laquelle citoyens et collectivités locales doivent prendre leur part et des solutions fondées sur la nature (sols, arbres) à mettre en œuvre. Le réalisateur nous invite à réfléchir ensemble à l’adaptation de nos pratiques agricoles et alimentaires, au partage de l’eau, à la place de la viande dans nos assiettes, à la préservation des sols et de la biodiversité…

Cette projection sera suivie d’un moment d’échanges avec des professionnels locaux spécialistes de l’agroforesterie et du monde agricole Sarah LE DEON, Technicienne agroforesterie de Prom’haies et François BALOUHEY de la Chambre d’Agriculture. Ils nous parleront des expérimentations et des pratiques qu’ils mettent en place pour assurer la régénérescence des sols, etc… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 20:30:00

fin : 2024-03-20

Espace culturel L’Éden Avenue de la Bastide

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ciné-débat | La théorie du boxeur Eymet a été mis à jour le 2024-03-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides