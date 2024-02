Ciné-débat « La Rivière » Guéret, jeudi 15 février 2024.

Ciné-débat autour du documentaire « La rivière » de Dominique Marchais .

Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle les gaves.

Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière.

Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre.

Cette séance sera accompagnée d’un débat à la fin du film en présence de Florent Iribarne, responsable assistance technique milieux aquatique, qui répondra à toutes vos questions ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 18:30:00

fin : 2024-02-15

1 rue du Sénéchal

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine animation.senechal@gmail.com

L’événement Ciné-débat « La Rivière » Guéret a été mis à jour le 2024-02-13 par Creuse Tourisme