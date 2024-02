Ciné-débat « La rivière » Rue du sablar Castets, dimanche 24 mars 2024.

Ciné-débat « La rivière » Rue du sablar Castets Landes

Projection du film « la Rivière » de Dominique Marchais suivie d’un débat animé par Laurent Degrave, technicien médiateur rivière au Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.

« Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre.

Un pot sera offert à l’issu de l’animation, ce sera l’occasion de poursuivre la discussion en toute convivialité.

Tarif unique 5,50 €. .

Début : 2024-03-24 14:30:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Rue du sablar Cinéma le Kursaal

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@fish-castets.fr

