[CINÉ-DÉBAT] LA QUESTION DES PÉDAGOGIES ALTERNATIVES, LEUR HISTOIRE ET LEUR PRÉSENT EN EUROPE Palais des Beaux-Arts, 20 novembre 2021, Lille.

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL CITEPHILO ET DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES] Ce week-end de cinéma, animé par Jacques Lemière, poursuit l’intérêt toujours manifesté par Citéphilo pour des parcours d’éducateurs libres et propose de revenir sur l’histoire et le présent des luttes et des propositions pour « une autre école » qui ont traversé l’Europe de l’entre-deux-guerres mondiales. **Au programme :** * **17h15 – 18h30** : Projection du film « Romani Street View » réalisé par Olivier Pagani, il y a cinq ans dans la métropole lilloise. Ce film donne l’actualité la plus récente de ces inventions pédagogiques. La projection sera suivie d’un débat en présence du réalisateur Olivier Pagani. * **18h30 – 20h15** : Projection du film « Révolution Ecole, 1918-1939 » de Joanna Grudzinska qui documente ce thème avec de nombreuses archives rares. La projection sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice. La programmation se poursuivra toute la journée du dimanche (10h-19h15) avec la diffusion des quatre épisodes du film majeur « Journal d’un maître d’école » du cinéaste italien Vittorio de Seta. Il mit son talent de documentariste au service de la réalisation d’une « fiction pédagogique » inspirée par sa lecture du livre Un ano a Pietralata où Albino Bernardini, un instituteur disciple de Célestin Freinet, racontait, en 1968, une année de son expérience dans une école de la banlieue de Rome. Les projections seront suivies d’un débat en présence de plusieurs personnalités du monde de l’éducation, de l’édition et du cinéma. Organisé par Philolille, le Palais des Beaux-Arts et 40 partenaires dans le cadre de [Citéphilo](http://www.citephilo.org/). **Accès libre dans la limite des places disponibles** Métro ligne 1 République Beaux-Arts

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

Palais des Beaux-Arts Lille



