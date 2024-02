Ciné débat La part des autres Place Bujault Melle, lundi 18 mars 2024.

Lundi 18 mars à 20h15 au cinéma le Méliès

Savoir de quoi il est question quand on parle de « sécurité sociale de l'alimentation » !

Savoir de quoi il est question quand on parle de « sécurité sociale de l’alimentation » !

Avec Kévin Certenais, co-auteur du livre « Régime général pour une sécurité sociale de l’alimentation », le CIVAM Seuil du Poitou, le Secours Populaire et le CCAS de Melle

La part des autres Un documentaire écrit et réalisé par Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage 55 min

Synopsis En 1960 une promesse a été faite aux femmes et aux hommes de ce pays celle de les nourrir tous de manière satisfaisante. Cette promesse, le complexe agro-industriel construit pour moderniser l’agriculture ne l’a pas tenue. C’est un double appauvrissement que l’on observe aujourd’hui, celui des producteurs et celui des consommateurs. Plus que jamais l’alimentation, qui est au coeur des échanges humains, possède cette capacité à inclure e 5.5 5.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 20:15:00

fin : 2024-03-18

Place Bujault Le Méliès

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ciné débat La part des autres Melle a été mis à jour le 2024-02-24 par OT Pays Mellois