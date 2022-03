Ciné-débat : La mif Mourenx, 25 mars 2022, Mourenx.

Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-03-25

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

EUR 4.2 Le film nous emmène dans l’univers des foyers d’accueil. A l’issue de la projection, échange avec des professionels du secteur afin de voir les différences entre le système français et suisse. La question de la différence entre réalité et fiction pourra être posée ainsi que des partages d’expériences.

En partenariat avec l’ITEP, la Maison de l’enfance et le foyer de l’enfance.

+33 5 59 71 69 89

