Ciné-Débat "La ligne de partage des eaux"

Ciné-débat au cinéma le Majestic de Montmorillon « La ligne de partage des eaux » de Dominique MARCHAIS ce 16 Octobre à 20h30 avec l’Écomusée et ses partenaires.

Cette animation est liée au projet « l’eau et les hommes entre Vienne et Gartempe », soutenu dans le programme CSTI de la Région Nouvelle Aquitaine et la communauté de Commune Vienne et Gartempe ainsi que l’Espace Mendès France .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-16 20:30:00

fin : 2024-10-16 23:00:00

Le Majestic cinéma 52 boulevard de strasbourg

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine ecomusee.mrc86@laposte.net

