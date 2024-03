Ciné-Débat « La haie » Salle des fêtes, Archigny Archigny, vendredi 1 mars 2024.

Ciné-Débat « La haie » Salle des fêtes, Archigny Archigny Vienne

La LPO vous invite à une **soirée ciné-débat le vendredi 1er mars** pour la projection du film **_À tous les étages, les mille et une histoires d’une haie_**, suivie d’une discussion.

Rendez-vous à 20h15 à la salle des fêtes d’Archigny (38 rue Roger-Furgé). Gratuit et tous publics.

Plus d’infos sur le film :

Un arbre, quelques buissons, un rideau d’herbes folles. Il n’en faut pas plus pour qu’un tout petit monde prenne vie entre deux champs. Fourmi, écureuil, papillons, pie-grièche… Voici les mille et une histoires que racontent les étages fleuris et bruissants de vie de la haie champêtre.

Film de Fabien Mazzocco et Marie Daniel, 32 min.

Nous espérons vous retrouver nombreux à cette occasion ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:15:00

fin : 2024-03-01 22:15:00

Salle des fêtes, Archigny 38 rue Roger Furgé

Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine regis.ouvrard@wanadoo.fr

