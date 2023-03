Ciné Débat : journée internationale des droits des femmes CGR Cinéma Moulins Moulins Catégories d’Évènement: Allier

Allier EUR 6 6 Ciné Débat autour du documentaire québécois « A la recherche de Dawn », organisé dans le cadre du Festival France Monde Océans, en partenariat avec le Collectif H Auclert et Ciné Bocage. cgr.moulins@cgrcinemas.fr +33 4 70 42 58 50 http://www.cgrcinemas.fr/moulins/ CGR Cinéma Moulins 16 rue Marcellin Desboutin Moulins

