CINÉ DÉBAT JOUER POUR S'EN SORTIR Nancy, 29 novembre 2021, Nancy.

Nancy Meurthe-et-Moselle 0 EUR A l’occasion des Journées Nationales Prison 2021, l’équipe prison Nancy-Toul du Secours Catholique des Hauts-de-Lorraine vous invite lundi 29 novembre à 20h15 à un ciné-débat au Caméo-Commanderie de Nancy autour du film Un triomphe d’Emmanuel Courcol. Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux “En attendant Godot” de Samuel Beckett sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine, inspiré d’une histoire vraie. Porté par Kad Merad dans le rôle de l’acteur intervenant passionné, le film réunit autour de lui Marina Hands, très crédible en directrice de prison militante, Laurent Stocker, en directeur de théâtre exigeant et une pléiade d’acteurs moins connus mais tout aussi convaincants dans le rôle des détenus. A l’issue de la projection, des représentants du monde carcéral, associatif et culturel témoigneront de leur expérience en lien avec le film. +33 6 23 37 19 77 https://www.stephanegodet.com/2021/11/jouer-pour-s-en-sortir-cine-debat-autour-du-film-un-triomphe-a-nancy.html Memento

