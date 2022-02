Ciné-Débat : Je m’appelle Bagdad Saint-Quentin, 7 mars 2022, Saint-Quentin.

Ciné-Débat : Je m’appelle Bagdad Saint-Quentin

2022-03-07 20:00:00 – 2022-03-07 22:30:00

Saint-Quentin Aisne

6 Participez au Ciné-débat organisé par l’association Fier.e.s et queer le lundi 7 mars 2022 au cinéma CGR de Saint-Quentin à 20h autour du film « Je m’appelle Bagdad » de Caru Alves de Souza.

Synopsis : Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia do Ó, un quartier populaire de la ville de São Paulo, au Brésil. Bagdad skate avec un groupe d’amis masculins et passe beaucoup de temps avec sa famille et avec les amis de sa mère. Ensemble, les femmes qui l’entourent forment un réseau de personnes qui sortent de l’ordinaire. Lorsque Bagdad rencontre un groupe de skateuses féminines, sa vie change soudainement.

Réservations https://www.cgrcinemas.fr/saint-quentin/film/348111/

CGR

Saint-Quentin

